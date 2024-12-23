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Нелегальный 1Win – лидер по поисковым запросам среди россиян. Его ищут чаще, чем сайты всех легальных БК вместе взятых

Сайт букмекера 1Win ищут в поисковиках чаще, чем всех легальных букмекеров вместе взятых.

По данным телеграм-канала «Вредный букмекер», все легальные российские букмекеры собрали 71,3 миллиона запросов из России в «Яндексе» и Google с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года.

За этот же промежуток времени нелегальный букмекер 1Win собрал 93,9 миллиона запросов от россиян в поисковиках, а нелегальный 1xBet – 34,9 миллиона запросов.

Среди легальных российских букмекеров лидером по запросам в «Яндексе» и Google является «Фонбет» – 29,8 миллиона запросов за аналогичный период.

Ставочная вики Спортса

Вероятность победы «Сити» в АПЛ рухнула на 33% за два месяца. У «Ливерпуля» – 65% на трофей

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Вредный букмекер»
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