«Реал» стал явным букмекерским фаворитом на победу в Ла Лиге после поражения «Барсы» от «Атлетико»
«Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне-2024/25, считают букмекеры.
Коэффициент на чемпионство «Барселоны» поднялся с 2.35 до 3.50 после поражения от «Атлетико» (1:2) в субботу.
«Реал» котируется явным фаворитом за 1.80. «Атлетико» идет третьим у букмекеров за 4.50.
Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 1.80
2. «Барселона» – 3.50
3. «Атлетико» – 4.50
4. «Атлетик» – 150.00
5. «Вильярреал» – 500.00
6. «Реал Сосьедад» – 750.00
Остальные – от 1000.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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