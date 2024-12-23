«Реал» стал явным букмекерским фаворитом на победу в Ла Лиге после поражения «Барсы» от «Атлетико»

«Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне-2024/25, считают букмекеры.

Коэффициент на чемпионство «Барселоны» поднялся с 2.35 до 3.50 после поражения от «Атлетико» (1:2) в субботу.

«Реал» котируется явным фаворитом за 1.80. «Атлетико» идет третьим у букмекеров за 4.50.

Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 1.80

2. «Барселона» – 3.50

3. «Атлетико» – 4.50

4. «Атлетик» – 150.00

5. «Вильярреал» – 500.00

6. «Реал Сосьедад» – 750.00

Остальные – от 1000.00

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