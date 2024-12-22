«Боруссия» обыграла «Вольфсбург» впервые за 3 матча – 3:1. На фору «шмелей» зашел коэффициент 3.90
Дортмундская «Боруссия» выиграла в гостях у «Вольфсбурга» в 15-м туре Бундеслиги.
До матча «Боруссия» котировалась небольшим фаворитом за 2.20. На победу с форой (-1,5) можно было поставить с коэффициентом 3.90.
Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.50 – впервые за 4 игры. Также «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» впервые за 3 матча. До этого были ничья (1:1) и поражение (0:1).
С 62-й минуты вследствие удаления Паскаля Гросса «шмели» играли в меньшинстве. На удаление игрока «Боруссии» сыграл коэффициент 7.00.
«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»
Опубликовала: Венера Кравченко
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