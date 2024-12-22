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«Челси» не смог обыграть «Эвертон», хотя котировался явным фаворитом. На ничью давали 4.10

«Челси» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) в 17-м туре АПЛ.

До матча «Челси» котировался явным фаворитом за 1.66. На ничью зашел коэффициент 4.10. Таким образом, прервалась 8-матчевая победная серия «Челси» во всех турнирах.

«Эвертон» во второй раз подряд сыграл вничью с лондонским клубом – в прошлом туре игра с «Арсеналом» тоже завершилась нулевой ничьей.

У «Челси» лишь одна победа в последних 8 играх на «Гудисон Парк».

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Опубликовала: Венера Кравченко
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