«Атлетико» обыграл «Барселону» благодаря голу на 96-й минуте – 2:1. В лайве на победу зашел коэффициент 34.00

«Барселона» уступила «Атлетико» (1:2), пропустив на 96-й в 18-м туре Ла Лиги.

В прематче «Барса» котировалась фаворитом за 2.05, на «Атлетико» давали 3.70. В лайве перед победным голом «матрасников» коэффициент на них поднялся до 34.00.

«Атлетико» 12 матчей подряд не проигрывает второй тайм. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.67, ставка на обмен голами зашла за 1.57.

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