  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Атлетико» обыграл «Барселону» благодаря голу на 96-й минуте – 2:1. В лайве на победу зашел коэффициент 34.00
0

«Атлетико» обыграл «Барселону» благодаря голу на 96-й минуте – 2:1. В лайве на победу зашел коэффициент 34.00

«Барселона» уступила «Атлетико» (1:2), пропустив на 96-й в 18-м туре Ла Лиги.

В прематче «Барса» котировалась фаворитом за 2.05, на «Атлетико» давали 3.70. В лайве перед победным голом «матрасников» коэффициент на них поднялся до 34.00.

«Атлетико» 12 матчей подряд не проигрывает второй тайм. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.67, ставка на обмен голами зашла за 1.57.

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – кошмар для «Тоттенхэма»: две победы за 12 лет, пропускают 18 матчей подряд

Опубликовала: Венера Кравченко
logoБарселона
logoЛа Лига
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoАтлетико
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
В 7 из 8 последних матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» было забито 3+ мяча. 1.30 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей игре
7 минут назад
«Ницца» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, победив «Корте» из пятого дивизиона в серии пенальти. На ничью в игровое время зашел коэффициент 19.00
вчера, 19:10
5.10 – Месси забьет в официальном матче за европейский клуб
4вчера, 18:20
«Селтик» и букмекер Dafabet продлили спонсорский контракт на три года
вчера, 17:45
Вратаря сборной Камбоджи подозревают в сдаче матча. Сингапур забил 2 гола после его ошибок и победил 2:1
1вчера, 16:55
Букмекеры дают 50%, что Джокович не выиграет турнир «Большого шлема» в 2025 году
2вчера, 16:27
Макгрегор – андердог против Логана Пола у американских букмекеров. У российских он котируется фаворитом
2вчера, 16:00
У «Лацио» лишь одна победа в последних 5 матчах против «Лечче». Римляне котируются явными фаворитами предстоящей встречи
вчера, 15:55
Гвардиола во второй раз в тренерской карьере проиграл «Астон Вилле». Предыдущее поражение случилось год назад
1вчера, 15:09
Аргентинский «Индепендьенте» подписал спонсорское соглашение с букмекером Sportsbet. Контракт рассчитан на один год
вчера, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров Примеры
вчера, 09:18Промо
Итоги турнира «Мелбет. Вечер профессионального бокса»
20 декабря, 14:22Промо
Лига Ставок представила обновленную программу лояльности для любителей спорта
20 декабря, 10:01Промо
«Лига Ставок» открыла раннюю линию на предстоящие матчи 2025 года в российском футболе
19 декабря, 13:18Промо
Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Аделина Сотникова станут послами Добра на Чемпионате России по фигурному катанию
18 декабря, 14:10Промо
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Монако» нанести «ПСЖ» первое поражение в Лиге 1
18 декабря, 13:15Промо
Футболист «Газпром-Югры» Андрей Понкратов — обладатель приза БЕТСИТИ Красивая игра
18 декабря, 09:12Промо
Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» собрал экспресс из двух матчей и выиграл 11,6 млн рублей
17 декабря, 12:09Промо
«Вместе, чтобы побеждать!»: сборная России победила на Кубке Первого канала
17 декабря, 11:16Промо
Лига Ставок провела первый розыгрыш призов драгоценной акции ЛотеRRея Cullinan
17 декабря, 09:55Промо
Рекомендуем