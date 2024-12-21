«Атлетико» идет андердогом против «Барселоны». Команда Симеоне выиграла 11 матчей подряд

«Барселона» примет «Атлетико» в 18-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – фаворит с коэффициентом 2.05. На «Атлетико» можно поставить за 3.80, на ничью – за 3.70.

Команда Диего Симеоне выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 27 октября – от «Бетиса» (0:1) в Ла Лиге.

Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов дают 1.62. Ставка на «обе забьют» сыграет за 1.57. При этом обмен голами произошел лишь в 1 из 8 последних матчей между этими командами.

Матч состоится 21 декабря. Начало – в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

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