В Нидерландах букмекера Unibet оштрафовали на 400 тысяч евро за прием ставок у самоисключенных клиентов

Букмекерская компания Unibet получила штраф на 400 тысяч евро.

Управление по азартным играм Нидерландов оштрафовало букмекера на эту сумму за прием ставок у граждан, находящихся в Национальном реестре самоисключения.

В 2023 году беттор проинформировал управление о том, что он может делать ставки в Unibet несмотря на самоисключение. Расследование показало, что букмекер отключил систему сверки клиентов с реестром самоисключения во время проведения чемпионата мира-2022.

Представители букмекера признали вину и согласились выплатить штраф на 400 тысяч евро.

Ставочная вики Спортса

Большой кэф на Фьюри – тревожный знак для Усика: Тайсон не проигрывал фаворитам, радовал Мейвезера и провоцировал Хрюнова