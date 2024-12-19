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«Лига Ставок» открыла раннюю линию на предстоящие матчи 2025 года в российском футболе

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз опубликовали расписание матчей Мир Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу на март 2025 года. РПЛ возвращается 28 февраля матчем между «Динамо (Махачкала)» и «Локомотивом». Победа «Локо» продается с коэффициентом 1,70. В первый день весны зрителей ждет супер матч «Зенит» – ЦСКА. Петербуржцы котируются очевидным фаворитом – «Лига Ставок» дает коэффициент 1,55 на победу хозяев. 

В 21-м туре нас ждет сразу три крупных вывески. 15 марта, в субботу, московское дерби «Локомотива» и «Динамо». В этой игре нет очевидного фаворита, на победу «железнодорожников» и «бело-голубых» можно поставить в приложении «Лига Ставок» за коэффициенты 2,40 и 2,70 соответственно.

Воскресенье подарит болельщикам сначала историческое противостояние «Спартака» (2,32) и «Зенита» (2,99), в котором москвичи считаются фаворитами благодаря победной серии из 6 матчей подряд в РПЛ. В последнем слоте воскресного дня южное дерби «Ростова» (2,95) и «Краснодара» (2,25).

Между турами РПЛ также пройдут матчи плей-офф Кубка России 11-12 марта. Тут стоит отметить матч «Ростова» и «Зенита», а также игру ЦСКА и «Динамо». В обоих случаях фаворитами считаются гости. На их победы в приложении “Лига Ставок” можно поставить за коэффициенты 1,55 и 2,40 соответственно.

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает раннюю линию с повышенными коэффициенты на матчи Мир РПЛ и Кубка России по футболу. Максимальные ставки с максимальным выигрышем до 100 000 000 рублей – только в «Лиге Ставок». «Лига Ставок» – лига российского футбола.

с 25 ноября компания «Лига Ставок» проводит акцию лотеRRея – розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II и миллионы денежных призов, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

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