ФШР и «Фонбет» подписали договор о сотрудничестве. Букмекер станет титульным спонсором Кубка России по шахматам в 2025 году

Федерация шахмат России подписала договор о сотрудничестве с букмекерской компаний «Фонбет».

Букмекер станет титульным спонсором Кубка России по шахматам среди мужчин и среди женщин в 2025 году.

Первые соревнования стартуют уже в конце января. На каждом этапе Кубка России будет вручаться специальный приз памяти российского гроссмейстера Анатолия Мачульского (1956-2017), который в 1994 году основал компанию «Фонбет».

«Хочу поблагодарить компанию «Фонбет» и лично Сергея Вячеславовича Анохина за поддержку. Уверен, с такой серьезной поддержкой мы выведем Кубок России по шахматам на новый уровень, сделаем этот турнир еще более популярным среди профессионалов и любителей шахмат», – заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Спасибо федерации за развитие шахмат, вся страна сейчас активно в них играет. Редкость, когда все 89 регионов исключительно ярко и сильно вовлечены. Считаю, это заслуга Федерации шахмат России. Мы рады быть их партнерами», – отметил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

Ставочная вики Спортса

«Атлетико» летит к рекорду, но «Барселона» – худший соперник для Симеоне. Серия прервется?