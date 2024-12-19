ФШР и «Фонбет» подписали договор о сотрудничестве. Букмекер станет титульным спонсором Кубка России по шахматам в 2025 году
Федерация шахмат России подписала договор о сотрудничестве с букмекерской компаний «Фонбет».
Букмекер станет титульным спонсором Кубка России по шахматам среди мужчин и среди женщин в 2025 году.
Первые соревнования стартуют уже в конце января. На каждом этапе Кубка России будет вручаться специальный приз памяти российского гроссмейстера Анатолия Мачульского (1956-2017), который в 1994 году основал компанию «Фонбет».
«Хочу поблагодарить компанию «Фонбет» и лично Сергея Вячеславовича Анохина за поддержку. Уверен, с такой серьезной поддержкой мы выведем Кубок России по шахматам на новый уровень, сделаем этот турнир еще более популярным среди профессионалов и любителей шахмат», – заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
«Спасибо федерации за развитие шахмат, вся страна сейчас активно в них играет. Редкость, когда все 89 регионов исключительно ярко и сильно вовлечены. Считаю, это заслуга Федерации шахмат России. Мы рады быть их партнерами», – отметил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.
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