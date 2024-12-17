Капризов – фаворит на «Харт Трофи» у букмекеров. С начала сезона коэффициент обвалился с 23.00 до 2.10
Кирилл Капризов станет самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, считают букмекеры.
Форвард «Миннесоты» котируется главным фаворитом на получение «Харт Трофи». Коэффициент на это обвалился в 10 раз с начала сезона – с 23.00 до 2.10.
Вторым у букмекеров котируется нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (4.00), третьим – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (7.50).
Капризов набрал 47 (22+25) очков в 30 играх сезона. Он занимает второе место в гонке снайперов НХЛ и третье – в списке бомбардиров.
Капризов в топе фаворитов на «Харт», «Арт» и «Ришар». Три награды за сезон – неужели реальность?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем