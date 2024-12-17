Капризов – фаворит на «Харт Трофи» у букмекеров. С начала сезона коэффициент обвалился с 23.00 до 2.10

Кирилл Капризов станет самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, считают букмекеры.

Форвард «Миннесоты» котируется главным фаворитом на получение «Харт Трофи». Коэффициент на это обвалился в 10 раз с начала сезона – с 23.00 до 2.10.

Вторым у букмекеров котируется нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (4.00), третьим – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (7.50).

Капризов набрал 47 (22+25) очков в 30 играх сезона. Он занимает второе место в гонке снайперов НХЛ и третье – в списке бомбардиров.

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Капризов в топе фаворитов на «Харт», «Арт» и «Ришар». Три награды за сезон – неужели реальность?