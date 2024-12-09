BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS — теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях.
Автоставка позволяет автоматически заключать ставки на интересующие события. Для этого требуется установить минимальный и максимальный диапазоны коэффициентов и, как только коэффициент достигает заданные значения, ставка будет заключена.
Пользователи по достоинству оценили удобство автоставки и уже активно использовали ее во время прошедшего BetBoom Dacha Belgrade 2024. В частности, один из пользователей установил минимальный коэффициент в размере 3.0 на победу BetBoom Team и утроил свой выигрыш, не отрываясь от просмотра матча любимой команды. Для включения автоставки необходимо:
● Выбрать исход и нажать в купоне на автоставку
● Установить диапазон MIN и MAX
● Задать сумму ставки
Скачать приложение BetBoom можно по ссылке. Оно доступно как на Android, так и на IOS.
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