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  • BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS — теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях.
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BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS — теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях.

Автоставка позволяет автоматически заключать ставки на интересующие события. Для этого требуется установить минимальный и максимальный диапазоны коэффициентов и, как только коэффициент достигает заданные значения, ставка будет заключена.

Пользователи по достоинству оценили удобство автоставки и уже активно использовали ее во время прошедшего BetBoom Dacha Belgrade 2024. В частности, один из пользователей установил минимальный коэффициент в размере 3.0 на победу BetBoom Team и утроил свой выигрыш, не отрываясь от просмотра матча любимой команды.  Для включения автоставки необходимо:

●      Выбрать исход и нажать в купоне на автоставку

●      Установить диапазон MIN и MAX

●      Задать сумму ставки

Скачать приложение BetBoom можно по ссылке. Оно доступно как на Android, так и на IOS.

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