В Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по хоккею!
С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на крупнейшей хоккейной площадке мира – СКА-Арене – пройдет Кубок Первого канала 2024. Это главное событие года для всех поклонников хоккея!
В борьбу за трофей вступят четыре команды: Сборная России, хедлайнер турнира и действующий победитель Кубка Первого канала, выступающая под брендом «Россия 25»; Сборная мира КХЛ, представляющая уникальный состав иностранных звезд Континентальной хоккейной лиги; Национальные Сборные Беларуси и Казахстана.
Официальным партнером Сборной России и Федерации хоккея России является букмекерская компания «Лига Ставок». Прямые трансляции игр Сборной России доступны на Первом канале и на сайте «Лиги Ставок» https://www.ligastavok.ru/.
Билеты на матчи турнира можно приобрести на сайте KASSIR.ru. По промокоду LIGASTAVOK предоставляется скидка 60%. Вместе, чтобы побеждать!
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