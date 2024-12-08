В 6 матчах «Атлетика» подряд в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.42 – продление тренда
«Атлетик» примет «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги.
Хозяева котируются фаворитами за 1.90. На гостей можно поставить за 4.40, на ничью – за 3.70. «Вильярреал» не побеждает «Атлетик» на выезде с 2018 года. Если баски не проиграют, зайдет коэффициент 1.24.
В 6 последних матчах с участием «Атлетика» в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. На это в предстоящей игре дают 1.42.
Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 18:15 мск.
«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости