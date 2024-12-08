В 6 матчах «Атлетика» подряд в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.42 – продление тренда

«Атлетик» примет «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги.

Хозяева котируются фаворитами за 1.90. На гостей можно поставить за 4.40, на ничью – за 3.70. «Вильярреал» не побеждает «Атлетик» на выезде с 2018 года. Если баски не проиграют, зайдет коэффициент 1.24.

В 6 последних матчах с участием «Атлетика» в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. На это в предстоящей игре дают 1.42.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 18:15 мск.

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