«Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив». Чернявский сделал прогноз на матч

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив».

Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Локомотива» с коэффициентом 1.96.

«Краснодар» и «Локомотив» сейчас немножко в кризисе – крупно проиграли «Спартаку», не победили «Химки», да и в целом выглядят не очень убедительно.

Предсказать, чем закончится их матч, совершенно невозможно, а раз так – идем по линии наименьшего сопротивления и ставим на непоражение «Локомотива». Кэф под двушечку, а вероятность – очень даже высокая. Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив».

Поэтому верим в ничью, а на всякий допустим и победу Михаила Галактионова», – считает Чернявский.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Прогнозы на РПЛ: Чернявский верит в гол Угальде, Дорский ставит на победу «Зенита»