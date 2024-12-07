«Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив». Чернявский сделал прогноз на матч
Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив».
Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Локомотива» с коэффициентом 1.96.
«Краснодар» и «Локомотив» сейчас немножко в кризисе – крупно проиграли «Спартаку», не победили «Химки», да и в целом выглядят не очень убедительно.
Предсказать, чем закончится их матч, совершенно невозможно, а раз так – идем по линии наименьшего сопротивления и ставим на непоражение «Локомотива». Кэф под двушечку, а вероятность – очень даже высокая. Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив».
Поэтому верим в ничью, а на всякий допустим и победу Михаила Галактионова», – считает Чернявский.
Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 19:30 мск.
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