  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив». Чернявский сделал прогноз на матч
2

«Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив». Чернявский сделал прогноз на матч

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив».

Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Локомотива» с коэффициентом 1.96.

«Краснодар» и «Локомотив» сейчас немножко в кризисе – крупно проиграли «Спартаку», не победили «Химки», да и в целом выглядят не очень убедительно.

Предсказать, чем закончится их матч, совершенно невозможно, а раз так – идем по линии наименьшего сопротивления и ставим на непоражение «Локомотива». Кэф под двушечку, а вероятность – очень даже высокая. Вряд ли «Краснодар» решительно преобразится и размолотит «Локомотив».

Поэтому верим в ничью, а на всякий допустим и победу Михаила Галактионова», – считает Чернявский.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Прогнозы на РПЛ: Чернявский верит в гол Угальде, Дорский ставит на победу «Зенита»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
прогнозы на футбол
logoМихаил Галактионов
Ставки на спорт
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Власти Италии сообщают о снижении доходов от налога на азартные игры
4 минуты назад
Евлоев – явный фаворит в бою против Стерлинга. Победа по очкам – самый вероятный исход
14 минут назад
«На мой взгляд, «Краснодар» все же фаворит. У «Локо» эмоций уже совсем не вижу». Прогноз Дорского
227 минут назад
«Брентфорд» – лучшая домашняя команда в этом сезоне АПЛ. 2.90 – обыграют «Ньюкасл»
сегодня, 13:45
3.55 – коэффициент на гол или ассист Дзюбы в матче против «Зенита»
1сегодня, 13:15
«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в 4 из 5 последних очных матчей. 3.50 – укрепление тренда в предстоящей встрече
6сегодня, 09:05
Волков – андердог в поединке против Гана на турнире UFC 310
2сегодня, 08:23
Гарначо – главный фаворит на премию Пушкаша за лучший гол года по версии букмекеров
5сегодня, 07:59
«Лучшее время в очередной раз огорчить «Тоттенхэм». Прогноз Бельского – победа «Челси» в лондонском дерби
4вчера, 14:42
Количество ставок на хоккей увеличилось на 26% за год в денежном эквиваленте (Olimpbet)
вчера, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде – самый вероятный автор гола в игре с «Пари НН». Форвард красно-белых забил 8 мячей в последних трех матчах РПЛ
6сегодня, 08:44
«Спартак» одержал три разгромные победы подряд в РПЛ. 2.65 – коэффициент на продление серии в матче с «Пари НН»
сегодня, 07:40
У «Ливерпуля» одна победа в последних 7 матчах в гостях против «Эвертона». 2.55 – «ириски» не проиграют
3сегодня, 07:16
У «Аталанты» восемь побед подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы бергамасков обыграть «Милан»
вчера, 13:53Промо
Пояс UFC победителю акции «Бой за пояс» от BetBoom
вчера, 12:44Промо
BetBoom запускает в клубах «Погоню за миллионами» с призовым фондом в 50 000 000 рублей!
5 декабря, 14:05Промо
«Вашингтон» установил антирекорд НБА, проиграв 15 матчей подряд с разницей в 9+ очков
5 декабря, 12:48
«Славия» 25 матчей подряд не пропускает в первых таймах в чемпионате Чехии. 1.42 – продление тренда
5 декабря, 11:32
Погба продолжит карьеру в «Марселе», считают букмекеры. На переход в «Торпедо» дают 500.00
95 декабря, 08:44
«Арсенал» выиграл три последних матча с «МЮ». Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев продлить серию
4 декабря, 11:16Промо