Болельщица «Сочи» с инвалидностью вручила приз Начо за БЕТСИТИ лучший гол первого круга
Поклонники команды проголосовали за мяч чилийского футболиста в ворота «Нефтехимика».
Игнасио Сааведра (Начо) получил свою награду перед началом заключительного матча первой части сезона с КАМАЗом (2:0). В преддверии международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, приз за БЕТСИТИ лучший гол первого круга вручила преданная поклонница «Сочи» Яна Тимошенко вместе со своим папой. Начо в ответ подарил девушке игровую футболку со своим автографом.
У Яны спинальная мышечная атрофия 2-го типа, она не может двигаться, работает только левая рука. При этом девушка старается вести активный образ жизни, постоянно помогает клубу и даже работает в коммерческом отделе.
Голосование проводилось в телеграм-канале клуба. За точный удар Начо проголосовали 43 % болельщиков. Его гол можно посмотреть здесь.
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