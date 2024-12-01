«Ливерпуль» котируется фаворитом против «Ман Сити». У «горожан» лишь одна победа на «Энфилде» за последний 21 год

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – фаворит за 2.20. На «горожан» можно поставить за 3.30, на ничью – за 3.80. Команда Пепа Гвардиолы котируется андердогом впервые за 6 лет .

Кроме того, «Ман Сити» лишь один раз выиграл на «Энфилде» за последний 21 год – в 2021-м со счетом 4:1, матч проходил без зрителей из-за коронавируса. Предпоследнюю победу «горожане» одержали в 2003-м (2:1).

Игра пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 мск.

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