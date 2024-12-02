Гемблинг-компания RSI ожидает, что Трамп поддержит развитие игорной индустрии в США
Гендиректор гемблинг-компании Rush Street Interactive (RSI) Ричард Шварц доволен победой Дональда Трампа на президентских выборах.
Шварц считает, что Трамп поддержит развитие новых направлений игорной индустрии в США, в том числе работу по дальнейшей легализации онлайн-казино. Одной из главных причин для таких шагов является популярность нелегальных операторов, зарабатывающих в тех штатах, где iGaming-индустрия не регулируется или ограничена только ставками на спорт.
«Мы знаем, что когда онлайн-казино сосуществуют в штате с легальными ставками на спорт, около трех четвертей всех игорных налогов поступает именно от онлайн-казино. Поэтому их легализация является эффективным способом увеличения налоговых поступлений», – заявил Шварц.
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