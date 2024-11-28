Александр Радулов — Герой месяца FONBET OVERTIME

В прошлом сезоне КХЛ и FONBET запустили проект с хоккейными карточками. В этом — коллекция пополнится девятью новыми. Герой сентября Никита Артамонов уже получил свою карточку, настоящее украшение любой коллекции. Карточки будут выпущены ограниченным тиражом, а героев и моменты выбираете вы.

Пришло время представить героя октября! В хоккей играют многие, никто не делает это так, как Александр Радулов. Нападающий проводит 19-й сезон в профессиональной карьере, но каждый раз, когда он выходит на лед — летят искры. Сейчас у 47-го номера «Локомотива» 14 (9+5) очков, важная роль в команде-лидере и… звание Героя месяца. Кстати, недавно Александр перешагнул рубеж в 250 шайб в КХЛ. И сделал это в FONBET OVERTIME!

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