60 млрд рублей в год – совокупный вклад букмекеров в российский спорт («Опора России»)
Букмекеры ежегодно вкладывают порядка 60 млрд рублей в российский спорт.
Такие данные на совещании в Совете Федерации озвучила вице-президент Общероссийской общественной организации среднего и малого предпринимательства «Опора России» Марина Блудян.
«Помимо тех миллиардов, которые букмекеры отдают сейчас в качестве целевых отчислений на спорт, еще наш бизнес дополнительно поддерживает спорт в виде различных рекламных проектов, благотворительности и так далее. Вместе все это, я думаю, тянет на 60 млрд рублей.
Даже министр спорта на недавнем форуме сказал, что без этих средств спорт невозможен в том виде, с теми результатами, которые сейчас он достигает», – сказала Блудян.
Ожидается, что букмекеры заплатят около 33 млрд рублей в качестве целевых отчислений за 2024-й год.
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