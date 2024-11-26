Промо
0

Открытие повышенных коэффициентов на главные матчи Еврокубков от “Лиги Ставок”

«Лига ставок» открывает повышенные коэффициенты на главные матчи 5-го тура Лиги Чемпионов УЕФА, которые состоятся 26-27 ноября. Заключайте пари на победу Баварии за 1,61 и победу Ливерпуля за 1,91. Компания предлагает широкую линию ставок с высокими коэффициентами.

Смотрите трансляции всех матчей в клубах «Лига Ставок» и в Клубе Серьезных Игроков «Лига Ставок Private Betting». Только в “Лиге Ставок” максимальная выплата по ставкам на Еврокубки составляет 100 млн. рублей.

Регистрируйтесь на сайте https://www.ligastavok.ru и получайте приветственный фрибет 4444.

Ставки на спорт
Лига Ставок
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Екатерина Мизулина: «Спорт невозможен без букмекеров, говорят некие эксперты. А я всегда думала, что спорт – это вообще про другое»
126 минут назад
Салах ни разу не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья. 2.20 – снова не победит
147 минут назад
Число лудоманов в России сравнялось с количеством наркозависимых (Екатерина Мизулина)
2сегодня, 09:27
«Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в ЛЧ. 1.96 – ни разу не проиграют на общем этапе
2сегодня, 08:48
5.00 – кэф на победу «Реала» над «Ливерпулем». Мадридцы в XXI веке лишь трижды были большими аутсайдерами в ЛЧ – все 3 игры против «Сити»
26сегодня, 08:18
Правительство Франции одобрило повышение налогов на азартные игры
сегодня, 07:31
«Ливерпуль» еще не проигрывал в этом сезоне ЛЧ, но впереди – «Реал». Выбирайте фаворита с Bettery!
сегодня, 07:00Реклама
«Сити» перестал котироваться единоличным фаворитом на победу в ЛЧ. «Горожане» не побеждают уже месяц
31вчера, 22:52
«Ман Сити» упустил победу над «Фейеноордом», ведя 3:0 к 75-й минуте. В лайве на ничью давали 41.00
6вчера, 21:56
Впервые за 15 лет коэффициент на победу «Сити» над «Ливерпулем» превысил 3.00
2вчера, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ
сегодня, 10:15Промо
Французский букмекер высмеял Сафонова за ошибку в матче с «Баварией», выложив фото случайного человека. Твит собрал больше тысячи лайков за 40 минут
28вчера, 21:45Фото
«Бавария» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают гигантские 18.00
1вчера, 20:52
Смолов о матче «Ливерпуль» – «Реал»: «Вижу мерсисайдцев фаворитами. Уж в очень хорошей форме находится команда Слота»
2вчера, 19:44
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» против «Баварии». 8.20 – не пропустит, 2.75 – пропустит не больше одного мяча
9вчера, 19:25
60% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Баварии» в матче с ПСЖ» в Лиге чемпионов
вчера, 11:14Промо
Букмекерская компания «Лига Ставок» разыграет самый дорогой алмаз в мире
вчера, 10:16Промо
AUF Basketball Club – чемпионы 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
вчера, 09:09Промо
«Бавария» – явный фаворит матча с «ПСЖ». На победу парижан дают кэф 5.50
3вчера, 07:44
Елизавета Туктамышева приняла участие в благотворительном проекте
вчера, 07:18Промо