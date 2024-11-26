Открытие повышенных коэффициентов на главные матчи Еврокубков от “Лиги Ставок”
«Лига ставок» открывает повышенные коэффициенты на главные матчи 5-го тура Лиги Чемпионов УЕФА, которые состоятся 26-27 ноября. Заключайте пари на победу Баварии за 1,61 и победу Ливерпуля за 1,91. Компания предлагает широкую линию ставок с высокими коэффициентами.
Смотрите трансляции всех матчей в клубах «Лига Ставок» и в Клубе Серьезных Игроков «Лига Ставок Private Betting». Только в “Лиге Ставок” максимальная выплата по ставкам на Еврокубки составляет 100 млн. рублей.
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