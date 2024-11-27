Число лудоманов в России сравнялось с количеством наркозависимых (Екатерина Мизулина)
Екатерина Мизулина высказалась о проблеме распространения лудомании в России.
Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) заявила на совещании в Совете Федерации, что проводит консультации с психиатрами и психологами, которые говорят, что число лудоманов в стране сравнялось с количеством наркозависимых.
«А поскольку легальные букмекеры не берут ставки у несовершеннолетних, дети массово играют в теневых казино», – отметила Мизулина.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: mk.ru
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