Число лудоманов в России сравнялось с количеством наркозависимых (Екатерина Мизулина)

Екатерина Мизулина высказалась о проблеме распространения лудомании в России.

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) заявила на совещании в Совете Федерации, что проводит консультации с психиатрами и психологами, которые говорят, что число лудоманов в стране сравнялось с количеством наркозависимых.

«А поскольку легальные букмекеры не берут ставки у несовершеннолетних, дети массово играют в теневых казино», – отметила Мизулина.

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