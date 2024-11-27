1% оставался у «Фейеноорда» на спасение с «Сити». Смогли!

3:3 из 0:3 за 15 минут.

«Манчестер Сити» опять во всех заголовках: не проиграли, но такая ничья хуже многих поражений.

До 75-й минуты комфортно обыгрывали «Фейеноорд» домае в пятом туре Лиги чемпионов. И упустил победу – 3:0 превратились в 3:3.

Почти без шансов на спасение даже в цифрах – так это видели чуть ли не все. И что в итоге?

«Сити» мучился в первом тайме, но все же открыл счет в конце: Эрлинг Холанд с пенальти. В начале второго тайма добавили Илкай Гюндоган и снова Холанд: 3:0 к 53-й минуте – никаких неожиданностей. И перед игрой победа «Сити» была самой вероятной, давали жалкие 1.19, даже ничья шла за 7.60.

А потом ужасы фаворита. На 75-й минуте забил Анис Хадж-Мусса, еще через семь ошибку Эдерсона использовал Сантьяго Хименес, а Давид Ганцко сравнял на 89-й. Эпичный камбэк за 14 минут – 3:3!

Вот как менялись коэффициенты на ничью.

Изначально мы писали о коэффициенте 41.00 в лайве при 3:0. Но по уточненным данным кэф взлетал даже в два раза выше.

В любом случае – невероятный итог.

«Сити» отыграл на ноль лишь четверть матчей. «Фейеноорд» регулярно забивает в гостях

«Ман Сити» проиграл пять матчей подряд во всех турнирах, не побеждает – в шести. Преимущество в три гола упустили впервые за 35 лет – в 1989-м было 3:3 с «Борнмутом». А в ЛЧ именно «Сити» стал первым, кто не победил при 3:0 к 75-й минуте.

Теперь у букмекеров «Сити» уже не единоличный фаворит ЛЧ – по 6.50 на титул с «Ливерпулем».

Игра в защите – глобальная проблема. В АПЛ у «Сити» только два сухих матча в 12 турах – лишь у семи клубов меньше. В ЛЧ удалось чисто пройти первые три игры, а потом 1:4 от «Спортинга», теперь еще 3:3 – итого семь пропущенных за две игры. В Суперкубке и двух матчах Кубка лиги «Сити» пропускал.

Получается, 20 матчей сезона – а сухих лишь пять. Последний – месяц назад.

А нидерландцам все равно, кому забивать в гостях. В ноябре 2023-го они уехали без гола из Рима (0:1 от «Лацио») – с тех пор из 24 выездов лишь один без голов, «Волендам» в чемпионате (0:0).

Заодно «Фейеноорд» подкорректировал статистику против англичан. Правда, положительный баланс все равно только против «Эвертона». С остальными семью соперниками – или равный, или отрицательный. Например, против «Сити» семь лет назад было 0:1 и 0:4. Зато 3:3 на «Этихаде» точно в клубной истории.

Ставочная вики Спортса

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Michael Regan