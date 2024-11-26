60% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Баварии» в матче с ПСЖ» в Лиге чемпионов

26 ноября в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 23:00 мск.

«Бавария» с шестью набранными очками занимает 17-е место в таблице ЛЧ, «ПСЖ» с четырьмя баллами располагается на 25-й строчке.

Мюнхенцы выиграли оба домашних матча турнира. Парижане не побеждают в трех последних турах ЛЧ.

За последние четыре года соперники встречались пять раз. Четырежды сильнее была немецкая команда. Во всех этих матчах «Бавария» победила с сухим счетом. Одна встреча завершилась в пользу клуба из Франции.

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. На победу мюнхенцев дают 1.60, на парижан предлагают 5.30, ничья идет за 4.80.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить c кэфом 1.46, на ТБ 3.5 предлагают 2.17.

Исходя из оценок букмекеров и предматчевых раскладов, перспективным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 2.08.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Баварии». На победу команды Венсана Компани пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 19% ушло на ничью, на успех коллектива Луиса Энирке отдан 21% ставок.