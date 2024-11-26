Промо
0

60% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Баварии» в матче с ПСЖ» в Лиге чемпионов

26 ноября в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 23:00 мск.

«Бавария» с шестью набранными очками занимает 17-е место в таблице ЛЧ, «ПСЖ» с четырьмя баллами располагается на 25-й строчке.

Мюнхенцы выиграли оба домашних матча турнира. Парижане не побеждают в трех последних турах ЛЧ.

За последние четыре года соперники встречались пять раз. Четырежды сильнее была немецкая команда. Во всех этих матчах «Бавария» победила с сухим счетом. Одна встреча завершилась в пользу клуба из Франции.

Поставь на матч в БЕТСИТИ и участвуй в розыгрыше 25 000 000 ₽!

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. На победу мюнхенцев дают 1.60, на парижан предлагают 5.30, ничья идет за 4.80.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить c кэфом 1.46, на ТБ 3.5 предлагают 2.17.

Исходя из оценок букмекеров и предматчевых раскладов, перспективным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 2.08.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Баварии». На победу команды Венсана Компани пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 19% ушло на ничью, на успех коллектива Луиса Энирке отдан 21% ставок.

Ставки на спорт
натив
БЕТСИТИ
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в ЛЧ. 1.96 – ни разу не проиграют на общем этапе
1сегодня, 10:55
Впервые за 15 лет коэффициент на победу «Сити» над «Ливерпулем» превысил 3.00
2сегодня, 09:45
Максим Омариев о матче за шахматную корону: «Первая партия всех шокировала, но в Гукеше я по-прежнему не сомневаюсь»
1сегодня, 08:45
«Бавария» – фаворит матча с «ПСЖ», но парижанам нужно набирать очки. Следите за игрой с фрибетом до 15 000!
сегодня, 08:00Реклама
«Бавария» – явный фаворит матча с «ПСЖ». На победу парижан дают кэф 5.50
2сегодня, 07:44
100.00 – Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ. До старта сезона на это давали 15.00
3вчера, 14:56
Дин Лижэнь стал фаворитом матча с Гукешем. До победы в первой игре букмекеры в него не верили
5вчера, 14:17
Дин Лижэнь сенсационно обыграл Гукеша черными фигурами в матче за шахматную корону. На его победу давали кэф 5.00
вчера, 13:33
В Бельгии половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино (BAGO)
вчера, 13:11
Зарплаты букмекеров и работников казино выросли в два раза за год – больше всех по России
вчера, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Букмекерская компания «Лига Ставок» разыграет самый дорогой алмаз в мире
сегодня, 10:16Промо
AUF Basketball Club – чемпионы 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
сегодня, 09:09Промо
Елизавета Туктамышева приняла участие в благотворительном проекте
сегодня, 07:18Промо
«Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» с 2011 года, но котируются фаворитами в предстоящей игре
124 ноября, 08:55
«Динамо» победило лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». 2.05 – воронежцы не проиграют
824 ноября, 07:48
В 6 из 7 последних матчей между «Барселоной» и «Сельтой» происходил обмен голами. 1.53 – коэффициент на продление тренда
23 ноября, 17:37
Меньше 3 голов было забито в 6 матчах подряд между «Миланом» и «Ювентусом» в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится
523 ноября, 16:48
«На мой взгляд, «Спартак» выглядит более опасным». Прогноз Погребняка на московское дерби
423 ноября, 13:39
«Локомотив» на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже». Тихонов сделал прогноз на матч
323 ноября, 09:52
Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Милана» нанести «Ювентусу» первое поражение в Серии А
23 ноября, 08:34Промо