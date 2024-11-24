Конец аномалии в Самаре: «Крылья» наконец-то обыграли «Ахмат» дома за 13 лет, хотя фаворитами были в 9 матчах из 11!

Последний раз побеждали при Черчесове в «Тереке».

Казалось бы, обычный матч в туре – «Крылья Советов» принимают «Ахмат». Победа хозяев 2:1 – что тут особенного? Как оказалось, это конец очень странной серии.

«Ахмат» с начала прошлого десятилетия ездил в Самару и регулярно набирал очки. Хотя именно его соперник считался фаворитом почти каждый раз.

11 матчей – девять статусов фаворита: семь поражений и всего одна победа

До сегодняшнего дня «Крылья Советов» последний раз побеждали «Ахмат» (тогда еще «Терек») дома в 2011 году. С тех пор продолжалась десятиматчевая серия без побед.

В 16-м туре сезона-2024/25 «Крылья» снова принимали «Ахмат» и прервали эту серию с большим трудом. Проиграли грозненцам первый тайм из-за гола Максима Самородова, но сразу после перерыва чудо-удар нанес Алоис Ороз.

Серия очень рисковала продлиться в момент, когда Даниил Уткин собирался бить пенальти, но Иван Ломаев вытащил удар, а на 88-й минуте Игорь Дмитриев забил победный гол – 2:1.

Из десяти домашних игр «Крылья» до этого проиграли «Ахмату» семь и три свели вничью. Коэффициенты в подавляющем большинстве указывали на статус фаворита именно хозяев.

Как видим, восемь раз фаворитами были «Крылья» (отмечены синим) и лишь однажды – «Ахмат» (зеленым). Еще в одном случае были практически равные коэффициенты. Но вообще за эти восемь случаев только один раз вероятность победы хозяев была существенной – 67% в сезоне-2011/12. Есть еще пара случаев, когда она была больше 50%.

В пяти других матчах с коэффициентом от 2.27 вероятность победы «Крыльев» колебалась от 38% до 44%. У «Ахмата» за все время она прыгала от 17% до 35%.

Но факт удивительный – «Крылья Советов» были фаворитами в восьми матчах из десяти с 2012 года и не выиграли вообще ни разу. Более того, проиграли семь раз подряд. С 2015-го «Ахмат» ездил в Самару и добывал исключительно победы.

Теперь – осечка. При этом «Крылья» снова считались фаворитами – 2.21 на победу против 3.40. И с огромным трудом эту серию прервали.

Последняя победа до этого – еще над командой Черчесова

«Крылья» не выигрывали у «Ахмата» дома с тех времен, когда за них выступали Огнен Короман и Сергей Корниленко, а у грозненцев – Мартин Йиранек и Александр Павленко. Тренерами были Андрей Кобелев у «Крыльев» и Станислав Черчесов у «Ахмата».

Последний победный матч против «Ахмата» в Самаре состоялся в октябре 2011 года. Это был 29-й тур переходного сезона-2011/12. Грозненцы располагались на 11-м месте, их соперники отставали на четыре очка и шли третьими снизу. К тому моменту два месяца подряд «Крылья» не проигрывали дома, три – «Ахмат» не побеждал на выезде.

Тогда самарский клуб выиграл 2:1 – Антон Бобер и Маурисио обменялись голами в первом тайме, Павел Яковлев забил победный в начале второго.

Черчесов на пресс-конференции был спокоен: «Результат не может нас устраивать, но команда сегодня играла достойно. Те ошибки, которые мы совершили, оказались роковыми. Хотели выиграть, у нас были моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Команда показала неплохой футбол, понимая, чего она хочет».

В весенней части чемпионата «Крылья» и «Терек» избежали переходных игр, а заодно и сыграли матч, который положил начало десятиматчевой безвыигрышной серии хозяев в Самаре – 1:1. Причем это был последний тур, в котором обе команды рисковали угодить в стыки, но обоих спас «Ростов», который проиграл «Томи» и сам отправился туда (где спокойно разобрался с «Шинником» и остался в РПЛ).

В последующее время «Крылья» трижды вылетали из РПЛ, всегда возвращались и запрыгивали максимум на восьмое место, заодно сыграли в финале Кубка России. «Ахмат» выступал гораздо более ровно – без успехов в Кубке, но не вылетал из РПЛ и даже пару раз становился пятым.

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Фото: pfcks.ru ; РИА Новости /Саид Царнаев