Меньше 3-х голов было забито в 6 матчах подряд между «Миланом» и «Ювентусом» в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится
«Милан» примет «Ювентус» в матче 13-го тура Серии А.
«Милан» котируется фаворитом за 2.45. На «Ювентус» предлагается коэффициент 3.40, на ничью – 3.10.
Букмекеры считают, что игра не будет результативной: на тотал меньше 2,5 голов предлагается 1.75. Эта ставка сыграла в 6 матчах подряд между этими командами в Серии А. На тотал больше 2,5 дают 2.10.
Игра пройдет 23 ноября. Начало – в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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