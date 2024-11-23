Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Милана» нанести «Ювентусу» первое поражение в Серии А

23 ноября в центральном матче 13-го тура Серии А «Милан» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20:00 мск.

Команды соседствуют в таблице. Туринцы с 24 очками занимают шестое место, миланцы с 18 баллами находятся на седьмой строчке.

«Ювентус» – единственная команда без поражений в чемпионате. Банда Тьяго Мотты по шесть раз победила и сыграла вничью в 12 турах. Также черно-белые могут похвастаться самой надежной обороной в Серии А – семь пропущенных мячей.

Есть и не очень хорошие новости для «Юве». В матче с «Миланом» из-за травмы не сыграет лучший бомбардир команды Душан Влахович.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Милана» неплохие шансы прервать беспроигрышную серию туринцев. На победу команды Пауло Фонсеки предлагают 2.24, на успех гостей дают 3.70, ничья идет за 3.30. Вероятность очередного непроигрыша «Ювентуса» оценивается кэфом 1.70.

В шести последних очных матчах в чемпионате было не более двух голов. Поставить на ТМ 2.5 в предстоящей игре можно за 1.72, на ТБ 2.5 дают 2.20.

Игроки БЕТСИТИ не смогли определиться с фаворитом матча. 40% бетторов поставили на ничью, 32% взяли победу «Милана», 28% отдали предпочтение «Ювентусу».

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