«Амур» проиграл в 14 матчах КХЛ подряд, но котируется фаворитом против «Барыса» на выезде

«Барыс» примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Хабаровска проиграл в 14 матчах подряд. Последняя победа была добыта больше месяца назад – 13 октября в игре с «Ладой» (2:0). «Барыс», напротив, выиграл 3 из 4 последних матчей в лиге.

«Амур» котируется небольшим фаворитом встречи за 2.45. На победу хозяев в основное время дают коэффициент 2.50, на ничью – 3.65.

Матч пройдет 22 ноября и начнется в 17:00 мск.

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