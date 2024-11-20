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  • Определились все участники 1/4 финала Лиги наций. Испания – фаворит турнира у букмекеров, Германия – 2-я, Франция – 3-я
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Определились все участники 1/4 финала Лиги наций. Испания – фаворит турнира у букмекеров, Германия – 2-я, Франция – 3-я

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги наций.

По итогам выступлений в лиге А в 1/4 финала турнира сыграют Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Фаворитом Лиги наций у букмекеров котируется сборная Испании – на победу действующих чемпионов Европы дают коэффициент 4.00. В топ-3 также входят Германия (4.50) и Франция (5.00).

Кто выиграет Лигу наций по версии букмекеров:

1. Испания – 4.00

2. Германия – 4.50

3. Франция – 5.00

4. Португалия – 5.50

5. Италия – 7.50

6. Нидерланды – 13.00

7. Дания – 15.00

8. Хорватия – 17.00

Ставочная вики Спортса

Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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