Определились все участники 1/4 финала Лиги наций. Испания – фаворит турнира у букмекеров, Германия – 2-я, Франция – 3-я
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги наций.
По итогам выступлений в лиге А в 1/4 финала турнира сыграют Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.
Фаворитом Лиги наций у букмекеров котируется сборная Испании – на победу действующих чемпионов Европы дают коэффициент 4.00. В топ-3 также входят Германия (4.50) и Франция (5.00).
Кто выиграет Лигу наций по версии букмекеров:
1. Испания – 4.00
2. Германия – 4.50
3. Франция – 5.00
4. Португалия – 5.50
5. Италия – 7.50
6. Нидерланды – 13.00
7. Дания – 15.00
8. Хорватия – 17.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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