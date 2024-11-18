«Амур» проиграл в 12 матчах КХЛ подряд. 1.40 – хабаровчане уступят СКА
СКА примет «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Хабаровска уступил в 12 матчах подряд, лишь однажды добравшись до овертайма – в игре с «Металлургом» (1:2).
Букмекеры считают СКА явным фаворитом встречи и дают коэффициент 1.40 на победу петербургского клуба. На успех «Амура» в основное время можно поставить за 6.40.
Матч состоится 18 ноября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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