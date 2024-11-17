В 7 из 8 последних матчей Австрии дома в Лиге наций сыграла ставка на «обе забьют». 2.10 – коэффициент на обмен голами в игре со Словенией

Сборная Австрии примет Словению в 6-м туре Лиги наций.

Австрия – явный фаворит с коэффициентом 1.41. На Словению можно поставить за 8.10, на ничью – за 4.90.

В 7 из 8 последних домашних матчей австрийцев в Лиге наций прошла ставка на «обе забьют». В предстоящей встрече обмен голами оценивается в 2.10. Если этого не произойдет, сыграет коэффициент 1.74.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 20:00 мск.

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