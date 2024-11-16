В 5 последних матчах Уэльса на выезде в Лиге наций было забито 3+ гола. 2.00 – тотал больше 2,5 мячей в игре с Турцией

Турция примет Уэльс в 5-м туре Лиги наций.

Хозяева идут фаворитами за 1.75. На гостей дают 4.90, на ничью – 3.80.

В 5 последних матчах Уэльса на выезде в Лиге наций сыграл тотал больше 2,5 голов. В предстоящей игре на 3+ забитых мяча можно поставить за 2.00. Тотал меньше 2,5 оценивается в 1.83.

Матч пройдет 16 ноября. Начало – в 20:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Итоги черной серии «Ман Сити»: больше не главный фаворит АПЛ, но в победу в ЛЧ еще верят