«Ливерпуль» проиграл три матча подряд. На поражение от ПСВ (1:4) давали коэффициент 11.00, на разгром – 30.00
«Ливерпуль» сенсационно проиграл ПСВ (1:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Уже на 6-й минуте счет с пенальти открыл хавбек гостей Иван Перишич. На 16-й счет сравнял Доминик Собослаи.
На 56-й бывший игрок «Спартака» Гус Тил вывел гостей вперед. На 73-й Каухайб Дриауех забил третий мяч ПСВ, а на 91-й установил окончательный счет.
«Ливерпуль» котировался явным фаворитом встречи за 1.25. На победу клуба из Нидерландов давали коэффициент 11.00, на разгром – 30.00.
Команда Арне Слота проиграла три матча подряд во всех турнирах.
