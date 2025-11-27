81.00 – вероятность квадрупла «Арсенала» в сезоне-2025/26 по версии букмекеров

Британские букмекеры начали принимать ставки на квадрупл «Арсенала» в сезное-2025/26.

На победу лондонцев в четырех турнирах в этом сезоне – Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги – букмекеры дают коэффициент 81.00, что соответствует вероятности в 1,2%.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 6 очков от второго места. Также лондонцы возглавляют таблицу общего этапа Лиги чемпионов в 5 победами в 5 турах.