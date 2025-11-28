«Арсенал» закончит общий этап ЛЧ на первом месте, уверены букмекеры. У лондонцев 15 из 15 очков
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.
«Канониры» – единственная команда, которая набрала максимальное количество очков за 5 туров – 15 из 15.
«Фонбет» дает коэффициент 1.30 на то, что лондонцы займут первое место на общем этапе ЛЧ. Второй котируется «Бавария» (7.30), топ-3 замыкает «ПСЖ» (7.70).
«Арсенал» не проигрывает с 31 августа – за это время они одержали 14 побед и два раза сыграли вничью.
