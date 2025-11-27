Хаби Алонсо стал фаворитом на замену Слоту в «Ливерпуле». Клопп – 2-й у букмекеров, Гласнер, Ираола, Индзаги, Джеррард, Зидан – в топ-7
Хаби Алонсо может сменить Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля».
Тренер «Реала» стал фаворитом на замену Слоту у британских букмекеров за 3.50. Напомним, «Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей – это случилось впервые с 1954 года.
Ранее сообщалось, что Винисиус во время встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом сообщил, что не хочет продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными и сложными.
Вторым претендентом на назначение в «Ливерпуль» котируется экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп (4.00).
Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:
1. Хаби Алонсо – 3.50
2. Юрген Клопп – 4.00
3-4. Оливер Гласнер – 7.00
3-4. Андони Ираола – 7.00
5. Симоне Индзаги – 9.00
6-7. Стивен Джеррард – 11.00
6-7. Зинедин Зидан – 11.00