  • Хаби Алонсо стал фаворитом на замену Слоту в «Ливерпуле». Клопп – 2-й у букмекеров, Гласнер, Ираола, Индзаги, Джеррард, Зидан – в топ-7
Хаби Алонсо стал фаворитом на замену Слоту в «Ливерпуле». Клопп – 2-й у букмекеров, Гласнер, Ираола, Индзаги, Джеррард, Зидан – в топ-7

Хаби Алонсо может сменить Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля».

Тренер «Реала» стал фаворитом на замену Слоту у британских букмекеров за 3.50. Напомним, «Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей – это случилось впервые с 1954 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус во время встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом сообщил, что не хочет продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными и сложными.

Вторым претендентом на назначение в «Ливерпуль» котируется экс-тренер мерсисайдцев Юрген Клопп (4.00).

Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо – 3.50

2. Юрген Клопп – 4.00

3-4. Оливер Гласнер – 7.00

3-4. Андони Ираола – 7.00

5. Симоне Индзаги – 9.00

6-7. Стивен Джеррард – 11.00

6-7. Зинедин Зидан – 11.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
