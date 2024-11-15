Жених из Актюбинска проиграл на ставках деньги невесты
Актюбинец украл деньги у невесты и проиграл их на ставках.
34-летний безработный житель Актюбинска познакомился с девушкой в интернете, после чего они стали общаться и встречаться.
В октябре мужчина впервые ночевал в доме у возлюбленной. Когда она уснула, жених увидел на ее телефоне уведомление о поступлении 500 тысяч тенге на банковский счет.
Актюбинец перевел их на свой счет в букмекерской компании. На суде мужчина заявил, что рассчитывал выиграть на ставках и вернуть деньги возлюбленной, однако проиграл всю сумму.
Потерпевшая отметила, что они с молодым человеком планировали пожениться и создать семью.
Актюбинец возместил ущерб до вынесения приговора, и обманутая не стала предъявлять ему претензий. В итоге суд вынес мужчине запрет посещать увеселительные заведения в течение двух лет.
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