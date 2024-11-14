Все матчи на Итоговом турнире ATP завершились за 2 сета. Букмекеры рассчитывают на продление тренда

Все 8 матчей на групповом этапе Итогового турнира ATP завершились за два сета.

В последний раз такое происходило в 2014 году. Тогда после двух туров в группах на Итоговом турнире также не было матчей с тремя сетами.

Сегодня на турнире пройдут два матча – Тэйлор Фриц встретится с Алексом де Минауром, а Даниил Медведев – с Янником Синнером. На два сета в первой игре дают коэффициент 1.53, на два сета во второй – 1.44.

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