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  • Все матчи на Итоговом турнире ATP завершились за 2 сета. Букмекеры рассчитывают на продление тренда
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Все матчи на Итоговом турнире ATP завершились за 2 сета. Букмекеры рассчитывают на продление тренда

Все 8 матчей на групповом этапе Итогового турнира ATP завершились за два сета.

В последний раз такое происходило в 2014 году. Тогда после двух туров в группах на Итоговом турнире также не было матчей с тремя сетами.

Сегодня на турнире пройдут два матча – Тэйлор Фриц встретится с Алексом де Минауром, а Даниил Медведев – с Янником Синнером. На два сета в первой игре дают коэффициент 1.53, на два сета во второй – 1.44.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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