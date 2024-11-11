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Матч Россия – Бруней вернули в линию. Букмекеры считают, что команда Карпина победит с разницей в 10+ мячей

Букмекеры вернулись в линию товарищеский матч Россия – Бруней.

Линия на победу сборной России открывалась по форе (-4,5), а спустя некоторое время упала до (-7,5). После объявления о том, что на игру отправится вторая команда Брунея, букмекеры сняли матч с линии.

11 ноября букмекеры снова начали принимать ставки на игру. «Фонбет» и PARI дают коэффициент 1.83 на победу России с форой (-10,5) – разницей минимум в 11 мячей.

На тотал больше 10,5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше – за 1.90.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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