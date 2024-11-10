«Челси» – «Арсенал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на лондонское дерби

10 ноября в 11-м туре АПЛ состоится лондонское дерби – «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал». Встреча начнется в 19:30 мск.

После 10 туров команды набрали по 18 очков и соседствуют в таблице чемпионата. «Челси» находятся на четвертом месте, «Арсенал» располагается строчкой ниже.

Команда Энцо Марески выиграла один из четырех последних матчей АПЛ. Коллектив Микеля Артеты не побеждает три тура подряд, а на неделе уступил «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

Результаты предыдущих очных игр – в пользу «Арсенала». «Канониры» были сильнее в четырех из пяти последних дерби в чемпионате, еще одна встреча завершилась вничью.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего матча, отдавая небольшое преимущество «Арсеналу». На победу гостей можно поставить за 2.50 , вероятность успеха хозяев оценивается кэфом 3.00 , ничья идет за 3.50 .

По мнению аналитиков, в битве лондонских клубов будет минимум три мяча. На ТБ 2.5 предлагают 1.78 , на ТМ 2.5 – 2.10 .

В пользу ставки на результативный футбол говорит статистика последних очных матчей. В четырех из пяти дерби было не менее четырех голов.

Мнения игроков БЕТСИТИ по поводу фаворита встречи разделились. На победы «Челси» и «Арсенала» отдано по 40% от общего числа ставок на исход, остальные 20% ушли на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!