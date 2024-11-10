«Челси» – «Арсенал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на лондонское дерби
10 ноября в 11-м туре АПЛ состоится лондонское дерби – «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал». Встреча начнется в 19:30 мск.
После 10 туров команды набрали по 18 очков и соседствуют в таблице чемпионата. «Челси» находятся на четвертом месте, «Арсенал» располагается строчкой ниже.
Команда Энцо Марески выиграла один из четырех последних матчей АПЛ. Коллектив Микеля Артеты не побеждает три тура подряд, а на неделе уступил «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов.
Результаты предыдущих очных игр – в пользу «Арсенала». «Канониры» были сильнее в четырех из пяти последних дерби в чемпионате, еще одна встреча завершилась вничью.
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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего матча, отдавая небольшое преимущество «Арсеналу». На победу гостей можно поставить за 2.50, вероятность успеха хозяев оценивается кэфом 3.00, ничья идет за 3.50.
По мнению аналитиков, в битве лондонских клубов будет минимум три мяча. На ТБ 2.5 предлагают 1.78, на ТМ 2.5 – 2.10.
В пользу ставки на результативный футбол говорит статистика последних очных матчей. В четырех из пяти дерби было не менее четырех голов.
Мнения игроков БЕТСИТИ по поводу фаворита встречи разделились. На победы «Челси» и «Арсенала» отдано по 40% от общего числа ставок на исход, остальные 20% ушли на ничью.
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