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«Олимпиакос» выиграл первую половину в каждом матче сезона Евролиги. 2.52 – продление тренда

«Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» в рамках 8-го тура Евролиги.

«Олимпиакос» выиграл первую половину во всех 7 матчах в этом розыгрыше Евролиги. Сегодня на победу в первой половине дают коэффициент 2.52.

Матч состоится 8 ноября и начнется в 22:15 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

«Хоффенхайм» привычно безумен: спасся при 4% вероятности, в третий раз именно против «Лиона» отыгрался на 90+

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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