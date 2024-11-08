«Олимпиакос» выиграл первую половину в каждом матче сезона Евролиги. 2.52 – продление тренда

«Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» в рамках 8-го тура Евролиги.

«Олимпиакос» выиграл первую половину во всех 7 матчах в этом розыгрыше Евролиги. Сегодня на победу в первой половине дают коэффициент 2.52.

Матч состоится 8 ноября и начнется в 22:15 по московскому времени.

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