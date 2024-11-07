Участники акции Лиги Ставок угадали исход выборов в США-2024 и выиграли 300 тысяч рублей

С 1 по 5 ноября «Лига Ставок» предлагала всем желающим проверить свою интуицию и угадать исход выборов в США-2024. За верный прогноз участники акции получали бесплатные фрибеты.

Чтобы принять участие в голосовании необходимо было отдать голос за одного из двух кандидатов: Дональда Трампа или Камалу Харрис. Поставить на победу Трампа можно было с коэффициентом 1.72, а Харрис – с коэффициентом 2.32.

Всего пользователи оставили 6,7 тысяч голосов, из них 83% ­были сделаны в пользу Дональда Трампа. Суммарно победители получили фрибеты на сумму 300 тысяч рублей.

Для подробной информации о действующих акциях регистрируйтесь на официальном сайте https://www.ligastavok.ru/ и в мобильном приложении «Лиги Ставок».