СКА и «Сочи» забросили 9+ шайб в 5 последних личных встречах. 4.70 – продление тренда

СКА примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

В каждой из 9 последних личных встреч команды забросили минимум по 7 шайб. В сегодняшней игре на тотал больше 6,5 дают коэффициент 2.22

В 5 последних играх между собой в КХЛ команды забросили минимум по 9 шайб. На очередной тотал больше 8,5 можно поставить за 4.70.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 19:30 мск.

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