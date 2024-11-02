Махачкалинское «Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ сыграло с тоталом больше 2,5 голов – против «Зенита»
«Зенит» дома обыграл «Динамо» Махачкала в 14-м туре Мир РПЛ (2:1).
В прематче «Зенит» шел явным фаворитом за 1.27. Фора махачкалинцев (+1,5) зашла за 2.00. Впервые в текущем сезоне РПЛ в матче махачкалинцев сыграл тотал больше 2,5 голов – с коэффициентом 1.96.
До старта 14-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матчи. Глеб Чернявский поставил на тотал больше 2,5 голов игре «Зенит» – «Динамо» Махачкала.
Чернявский ждет гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба забьет. Прогнозы авторов Спортса’‘ на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
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