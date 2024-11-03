«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

3 ноября в матче десятого тура АПЛ встретятся «Ман Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.

Манкунианцы провалили старт сезона и решились на увольнение Эрика тен Хага. В ближайшее время «МЮ» возглавит Рубен Аморим, а к матчу с «Челси» команду готовит Рууд Ван Нистелрой.

После девяти туров «Ман Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в таблице чемпионата, «Челси» с 17 баллами находится на пятой строчке.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. «МЮ» выиграл 2:1 на «Олд Траффорд», «Челси» были сильнее на «Стэмфорд Бридж» (4:3).

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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу хозяев предлагают кэф 2.70 , успех гостей идет за 2.50 , вероятность ничьей оценивается в 4.00 .

На победу манкунианцев с форой 0 дают 2.00 , аналогичный исход на лондонцев идет за 1.86 .

По мнению экспертов, матч будет богатым на голы. На ТБ 2.5 предлагают 1.42 , на ТБ 3.5 можно поставить за 2.06 . Результативный футбол вероятен – в трех последних очных играх было не менее трех мячей.

Мнения игроков БЕТСИТИ по поводу фаворита матча разделились. 35% от общего числа ставок на исход ушло на победу «Челси», на успех «МЮ» отдано 32%, на ничью – 33%.

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