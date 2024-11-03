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«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

3 ноября в матче десятого тура АПЛ встретятся «Ман Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.

Манкунианцы провалили старт сезона и решились на увольнение Эрика тен Хага. В ближайшее время «МЮ» возглавит Рубен Аморим, а к матчу с «Челси» команду готовит Рууд Ван Нистелрой.

После девяти туров «Ман Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в таблице чемпионата, «Челси» с 17 баллами находится на пятой строчке.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. «МЮ» выиграл 2:1 на «Олд Траффорд», «Челси» были сильнее на «Стэмфорд Бридж» (4:3).

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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу хозяев предлагают кэф 2.70, успех гостей идет за 2.50, вероятность ничьей оценивается в 4.00.

На победу манкунианцев с форой 0 дают 2.00, аналогичный исход на лондонцев идет за 1.86.

По мнению экспертов, матч будет богатым на голы. На ТБ 2.5 предлагают 1.42, на ТБ 3.5 можно поставить за 2.06. Результативный футбол вероятен – в трех последних очных играх было не менее трех мячей.

Мнения игроков БЕТСИТИ по поводу фаворита матча разделились. 35% от общего числа ставок на исход ушло на победу «Челси», на успех «МЮ» отдано 32%, на ничью – 33%.

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