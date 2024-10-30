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  • «Аль-Наср» Роналду сенсационно вылетел из Кубка короля, уступив «Аль-Таавуну». На соперника давали кэф 9.00
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«Аль-Наср» Роналду сенсационно вылетел из Кубка короля, уступив «Аль-Таавуну». На соперника давали кэф 9.00

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Таавуну» (0:1) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии и вылетел из турнира.

Клуб из Эр-Рияда мог спастись от поражения, но Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 6-й компенсированной минуте.

«Аль-Наср» котировался явным фаворитом встречи за 1.30. На победу «Аль-Таавуна» давали коэффициент 9.00.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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