«Интер» и «Ювентус» сыграли с тоталом меньше 2,5 голов в 6 матчах подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится

«Интер» дома сыграет с «Ювентусом» в 9-м туре Серии А.

«Интер» – фаворит за 1.93. На «Ювентус» можно поставить за 4.80, на ничью – 3.40.

Букмекеры считают, что матч не будет результативным – тотал меньше 2,5 голов идет за 1.67. Эта ставка сыграла в 6 играх подряд между этими командами в Серии А. Тотал больше 2,5 оценен в 2.25.

Игра пройдет 27 октября и начнется в 20:00 мск.

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