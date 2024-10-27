«Интер» и «Ювентус» сыграли с тоталом меньше 2,5 голов в 6 матчах подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится
«Интер» дома сыграет с «Ювентусом» в 9-м туре Серии А.
«Интер» – фаворит за 1.93. На «Ювентус» можно поставить за 4.80, на ничью – 3.40.
Букмекеры считают, что матч не будет результативным – тотал меньше 2,5 голов идет за 1.67. Эта ставка сыграла в 6 играх подряд между этими командами в Серии А. Тотал больше 2,5 оценен в 2.25.
Игра пройдет 27 октября и начнется в 20:00 мск.
Магия Флика: 15 минут суперсилы, Левандовски почти недостижим для Мбаппе, коэффициенты посрамлены
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости