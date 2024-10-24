«Виктория» не проигрывает в еврокубках 22 матча подряд. 1.89 – продление серии с ПАОКом
ПАОК примет «Викторию» в рамках общего этапа Лиги Европы.
Клуб из Пльзени не проигрывает в еврокубках на протяжении 22 матчей.
Букмекеры дают коэффициент 1.89 на то, что «Виктория» не проиграет ПАОКу, который не набрал еще ни одного очка в этой ЛЕ. На победу греческого клуба дают 1.95.
Матч состоится 24 октября и начнется в 19:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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