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«Виктория» не проигрывает в еврокубках 22 матча подряд. 1.89 – продление серии с ПАОКом

ПАОК примет «Викторию» в рамках общего этапа Лиги Европы.

Клуб из Пльзени не проигрывает в еврокубках на протяжении 22 матчей.

Букмекеры дают коэффициент 1.89 на то, что «Виктория» не проиграет ПАОКу, который не набрал еще ни одного очка в этой ЛЕ. На победу греческого клуба дают 1.95.

Матч состоится 24 октября и начнется в 19:45 мск.

Ставочная вики Спортса

В Дании завелся монстр из четвертой лиги – вышиб двух топов из Кубка с 7% и 13% шансов на проход

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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