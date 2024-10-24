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Новые карточки FONBET OVERTIME

FONBET и КХЛ выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME. Героем сентября стал нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов.

Проект FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. В новом сезоне КХЛ и FONBET выпустят девять новых эксклюзивных карточек, которые станут украшением для любой коллекции. Нападающий «Торпедо» Артамонов — первый, кого выбрали болельщики в этом сезоне путем голосования в социальных сетях.

Начало сезона для хоккеиста получилось не самым удачным, но сейчас у 18-летнего форварда 17 (9+8) очков в 18 матчах. Первая шайба хоккеиста в новом сезоне выпала на тяжелейший матч с ЦСКА. Артамонов принес своей команде волевую победу в овертайме.

Именно этот эпизод был увековечен на карточке, которую выпустят ограниченным тиражом. Как получить такую карточку и подробнее узнать о втором сезоне проекта FONBET OVERTIME можно на специальном сайте: fnbt.link/ab3e9.

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