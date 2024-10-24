Шакил О’Нил стал амбассадором DraftKings. С букмекером уже сотрудничает Леброн
Шакил О’Нил стал амбассадором букмекерской компании DraftKings.
«Некоторые зовут меня Шаком, но вы можете звать меня мистером DraftKings», – сказал экс-игрок «Лейкерс» в ролике, размещенном в соцсетях букмекера.
«Яркая личность Шака и его невероятная энергия усилят наш бренд в рамках различных маркетинговых инициатив на протяжении всего сезона НБА», – заявила директор по маркетингу Стефани Шерман.
Ранее амбассадором DraftKings стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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