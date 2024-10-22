Роберто Карлос снялся в рекламе 1xBet

Роберто Карлос принял участие в съемках рекламного ролика для 1xBet.

«Мы на финишной прямой и уже совсем скоро покажем, что у нас вышло, так что готовьтесь к незабываемым моментам и эмоциям с 1xBet и Роберто Карлосом», – сообщили представители букмекера.

В июле Карлос стал амбассадором 1xBet в Казахстане. У букмекера нет лицензии на осуществление деятельности в России.

Фото: скриншот из ролика 1xBet.

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